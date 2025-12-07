Hindistan’da gece kulübünde yangın: 25 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Goa eyaletindeki gece kulübünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Goa'daki ünlü gece kulüplerinden birinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ölenlerden 4'ünün turist, 14'ünün kulüp çalışanı olduğu, ölümlerin çoğunun duman zehirlenmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Yangının mutfağın yakınındaki tüpün patlaması sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor, olayla ilgili soruşturma sürüyor.