Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 14:11
  • Giriş: 08.05.2025 14:11
  • Güncelleme: 08.05.2025 14:11
Kaynak: İHA
Hindistan’da helikopter düştü: 6 ölü

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Uttarkashi bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında pilot dahil 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Hindistan’da 7 kişiyi taşıyan helikopter düştü. Uttarakhand eyaletinde Uttarkashi bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında pilot dahil 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Helikopterin Dehra Dun şehrinden Harsil köyündeki helikopter pistine gittiği öğrenildi.
Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ruhları huzur bulsun. Kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.
Kazaya ilişkin soruşturma emri verdiğini bildiren Dhami, "Konuyla ilgili yetkililerle temas halindeyim. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

BirGün'e Abone Ol