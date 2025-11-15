Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 15.11.2025 12:58
  • Giriş: 15.11.2025 12:58
  • Güncelleme: 15.11.2025 13:01
Kaynak: DHA
Hindistan’da karakolda patlama: 9 ölü, 32 yaralı
Fotoğraf: DHA

Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de, bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların inceleme sırasında patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Keşmir'in Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu’nda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

