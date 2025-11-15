Hindistan’da karakolda patlama: 9 ölü, 32 yaralı
Hindistan kontrolündeki Keşmir’de bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı. Srinagar’daki Nowgam Karakolu’nda gerçekleşen patlamanın nedeni araştırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de, bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların inceleme sırasında patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.
Keşmir'in Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu’nda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında patlama yaşandı.
Patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.