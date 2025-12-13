Hindistan’da Messi etkinliği karıştı: Taraftarlar sahayı bastı, organizatör gözaltında

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi’nin Hindistan turu kapsamında katıldığı etkinlik, organizasyon sorunları nedeniyle olaylı geçti. Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata’daki Salt Lake Stadyumu’nda düzenlenen ücretli organizasyonda, Messi’yi göremeyen taraftarlar sahaya girerek koltukları söktü.

Reuters’in aktardığına göre Messi’nin etkinlikte yaklaşık 45 dakika kalması planlanıyordu ancak Arjantinli yıldız stadyumda yalnızca 20 dakika yer aldı.

Bilet fiyatlarının 3 bin 500 rupiden (yaklaşık 1700 TL) başladığı etkinlikte, bu ücret Hindistan’daki ortalama haftalık gelirin yarısından fazlasına denk geliyor.

HAYRANLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Saatlerce stadyumda beklemelerine rağmen Messi’yi göremeyen bazı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Biletli bir katılımcı, etkinlik için iki günde yaklaşık 1500 kilometre yol kat ettiğini belirterek, “Bu kadar kötü yönetildiğine inanamıyorum. Messi çok hızlı ayrıldı, sanırım kendini güvende hissetmedi. Onu neredeyse hiç göremedim” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından etkinliğin organizatörü gözaltına alındı. Batı Bengal Polisi Genel Müdürü Rajeev Kumar, organizatörlerin bilet ücretlerinin iadesi konusunda yazılı taahhütte bulunduğunu açıkladı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatılırken, Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee de yaşananlar nedeniyle Lionel Messi’den ve taraftarlardan özür dilediğini duyurdu.

Lionel Messi’nin Hindistan turu kapsamında farklı kentlerde çeşitli etkinliklere katılması planlanıyor. Yıldız futbolcunun tur boyunca konserlerde yer alacağı, genç futbolcularla futbol eğitimlerine katılacağı ve bir padel turnuvasında boy göstereceği, ayrıca Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi’yi ziyaret edeceği bildirildi.