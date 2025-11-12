Hindistan’da meydana gelen patlamada can kaybı 12’ye yükseldi
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de dün meydana gelen araç patlamasında ölü sayısı 12’ye yükseldi. Adli tıp uzmanları patlamanın nedenini araştırırken, olay terörle mücadele yasası kapsamında değerlendiriliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Failler bağışlanmayacak ve sorumlular adalet önüne çıkarılacak” dedi.
Adli tıp uzmanlarının, patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığı ve olayın 'terörle mücadele yasası' kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, patlamayla ilgili açıklamasında, “Bu işin failleri bağışlanmayacak ve tüm sorumlular adalet önüne çıkarılacak” ifadelerini kullandı.