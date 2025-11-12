Hindistan’da meydana gelen patlamada can kaybı 12’ye yükseldi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de dün meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de dün bir araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Adli tıp uzmanlarının, patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığı ve olayın 'terörle mücadele yasası' kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, patlamayla ilgili açıklamasında, “Bu işin failleri bağışlanmayacak ve tüm sorumlular adalet önüne çıkarılacak” ifadelerini kullandı.