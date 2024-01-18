Hindistan’da öğrencileri taşıyan tekne alabora oldu: 12’si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’daki Harni Gölü’de öğrenci ve öğretmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 12’si çocuk olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti.



Hindistan’ın Gucerat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Harni Gölü’de öğrenci ve öğretmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

Kazada, yaşları 7 ila 13 arasında değişen 12’si çocuk, 2’si öğretmen toplam 14 kişi hayatını kaybetti. Polis, 20 çocuğun kurtarıldığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu ifade ederek, bazı çocukların yoğun bakımda tedavi altına alındığını aktardı.

Yetkililer, öğrenci ve öğretmenlerin piknik için bölgede bulunduğunu ve tekneye gezi yapmak için bindiklerini belirtti. Teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken, gölde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara tazminat ödeneceğini açıkladı.