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Hindistan’da sel en az 20 ölüme neden oldu

Dünya
  • 13.08.2024 06:00
  • Giriş: 13.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 13.08.2024 08:43
Hindistan’da sel en az 20 ölüme neden oldu
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

Hindistan’ın NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verme kararı aldı.

Yetkililer, eyaletin Jaipur, Bharatpur, Madhorajpura, Beawar, Kekri, Karauli, Banswara gibi bölgelerinde boğulma, çöken evin altında kalma, yağışlar nedeniyle dolan nehir sularına kapılma gibi sebeplerden en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Eyalet sakinlerine su birikintilerinden, elektrik direklerinden uzak durmaları uyarısı yapan yetkililer, afet yönetimi biriminin uyarılarına uyulması çağrısı yaptı. Öte yandan, Hindustan Times’ın haberine göre, Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından çeşitli bölgelerde olumsuz etkileniliyor.

Una bölgesinde yağışlar nedeniyle birçok yolun kapandığını açıklayan yetkililer, bir köyde toprak kayması nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

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