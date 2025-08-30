Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hindistan’da sel ve toprak kayması: 11 ölü

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu ulaşıma kapatıldı; Katra'daki tren seferleri askıya alındı.

Dünya
  • 30.08.2025 12:00
  • Giriş: 30.08.2025 12:00
  • Güncelleme: 30.08.2025 12:11
Kaynak: İHA
Hindistan’da sel ve toprak kayması: 11 ölü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışların Ramban bölgesinde yol açtığı sel felaketinde 4 kişi, Reasi bölgesinde yol açtığı toprak kaymasında ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

Eyalete bağlı Ramban bölgesinde yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybederken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu kapatıldı

Reasi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında ise aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.
Jammu’daki Katra şehrinde tren seferleri askıya alınırken, Srinagar-Jammu Ulusal Karayolu, meydana gelen ciddi hasar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, Keşmir’e giden kara yolunun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu belirtti.

BirGün'e Abone Ol