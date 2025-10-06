Hindistan’da sel ve toprak kayması: 23 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve seller nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerjee, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinde ani şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin meydana geldiğini belirtti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre yetkililer, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, toprak kayması ve seller nedeniyle birçok yolun kapandığı, kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darjeeling bölgesinde hayatını kaybedenler nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.