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Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, 20 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.07.2024 14:38
  • Giriş: 18.07.2024 14:38
  • Güncelleme: 18.07.2024 14:39
Kaynak: İHA
Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: 2 ölü, 20 yaralı

Hindistan’da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Gonda eyaletinde bir yolcu treni raydan çıktı.

Kazanın ardından vagonların yol boyunca devrildiği olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Hindistanlı yetkililer, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yolcu treni Chandigarh kentinden Assan eyaletinin kuzeyindeki Dibrugarh kasabasına sefer gerçekleştirdiği sırada Gonda’da yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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