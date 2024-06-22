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Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti.

Dünya
  • 22.06.2024 15:18
  • Giriş: 22.06.2024 15:18
  • Güncelleme: 22.06.2024 15:22
Kaynak: ANKA
Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jaishankar’ın X hesabından yayınladığı taziye mesajı şöyle:

“Türkiye'deki Büyükelçimiz Virander Paul'un vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Hindistan Dışişleri için büyük bir kayıp. Birçok görevinde kendisiyle yakın çalıştık. Bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duydum ve birçok katkısına değer verdim. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum.”

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