Bir süredir kanser tedavisi gören Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul hayatını kaybetti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkesinin Ankara Büyükelçisi Virander Paul’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jaishankar’ın X hesabından yayınladığı taziye mesajı şöyle:

“Türkiye'deki Büyükelçimiz Virander Paul'un vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Hindistan Dışişleri için büyük bir kayıp. Birçok görevinde kendisiyle yakın çalıştık. Bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duydum ve birçok katkısına değer verdim. Ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum.”

Deeply grieved at the passing away of Virander Paul, our Ambassador in Türkiye.



A great loss to the Indian Foreign Service. Have worked closely with him in his many postings. Always admired his commitment and service and value his many contributions.



Deepest condolences to…