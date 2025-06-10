Hindistan’ın gözü şeker tarımının zirvesinde

Ekonomi Servisi

Yoğun yağışlar, Hindistan’da şeker kamışı üreticilerinin yüzünü güldürdü. Üreticiler ve sektör temsilcileri, ülkenin arka arkaya ikinci kez fazla şeker üretmeye hazırlandığını belirtti. Milyonlarca çiftçi, bol yağmur sayesinde şeker kamışı ekim alanlarını genişletti. Reuters’ın haberine göre uzmanlar, artan üretimin dünyanın ikinci büyük şeker üreticisi konumundaki Hindistan’ın 2025-26 sezonunda ihracat kapasitesini artırabileceğine dikkat çekti. Daha önce yaşanan kuraklıklar, şeker kamışı verimini düşürmüş, bu da ülkenin iki yıl boyunca ihracat kısıtlamalarına gitmesine neden olmuştu.

Maharashtra eyaletinde üç dönüm araziye şeker kamışı eken çiftçi Umesh Jagtap, “Genelde şeker kamışı iyi getiri sağlar ama su yetersizse ekemiyoruz. Bu yıl normalden fazla ekim yapmayı planlıyoruz” derken Jagtap gibi pek çok çiftçi artış bekliyor.

Mayıs ayında Maharashtra eyaleti ortalamanın yüzde 1007 kat, komşusu Karnataka ise yüzde 234 kat üzerinde yağış aldı. Bu da ekili alanların genişlemesini sağladı. Ulusal Şeker Kooperatifleri Federasyonu’na göre brüt şeker üretimi, bir önceki yıla kıyasla neredeyse yüzde 20 artarak 35 milyon tona çıkacak. Geçmişte, Hindistan yılda ortalama 6,8 milyon ton şeker ihracatıyla dünyanın ikinci büyük ihracatçısı konumundaydı.