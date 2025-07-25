Hindu milliyetçisi Modi hükümeti yüzlerce kişiyi sınır dışı etti

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Hindistan’da Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi yönetiminin ülkedeki azınlıklara yönelik baskıları sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından yayımlanan raporda, Yeni Delhi’nin mayıs ayından bu yana, çoğu Hindistan’ın Bangladeş’e komşu eyaletlerinde doğmuş ve büyük bir bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu yüzlerce Bengal kökenli Müslüman’ı sınır dışı ettiği ifade edildi.

Raporda, sınır muhafızlarının “yasa dışı göçmen” ilan edilen bazı kişileri kimlik belgelerine el koyarak, hatta silah zoruyla Bangladeş topraklarına ittiği belirtildi. Raporda, sınır dışı etme uygulamalarının, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde nisanda düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından arttığına işaret edildi.

BM Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, söz konusu uygulamayı “insanlık onuruna hakaret” ve “geri göndermeme ilkesinin açık ihlali” olarak nitelendirdi. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ise konuya dair yaptığı açıklamada, "zorla geri gönderme" uygulamasını kınayarak, yalnızca Bangladeş vatandaşı olduğu doğrulanan kişilerin kabul edileceğini belirtti.