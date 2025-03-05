'Hinker' kitabının yazarları gözaltına alınmıştı: DEM Parti'den tepki

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kürtçe öğrenme kitabı 'Hinker'in yazarları Mevlüt Aykoç, Sami Tan ve Ronayi Önen’in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Tarihi "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" ile Türkiye yeni bir döneme girerken, Ronahî Önen, Sami Tan ve Mevlüt Aykoç şahsında Kürt dili emekçilerine yönelik bu antidemokratik ve hukuk dışı saldırılar kabul edilemez. Bu operasyonlar barış umudunu baltalamaya yöneliktir. İktidar… pic.twitter.com/BOnlxXzfU7 — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 5, 2025

DEM Parti sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile Türkiye yeni bir döneme girerken, Ronahî Önen, Sami Tan ve Mevlüt Aykoç şahsında Kürt dili emekçilerine yönelik bu antidemokratik ve hukuk dışı saldırılar kabul edilemez. Bu operasyonlar barış umudunu baltalamaya yöneliktir. İktidar ve denetimindeki yargı bu saldırılara derhal son vermelidir. Gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı ve toplumun beklediği demokratikleşme adımları acilen atılmalıdır."