Hint alt kıtası sarsıldı

Hint alt kıtası ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Bangladeş peş peşe düzenlenen saldırılar bölgede tansiyonu yükseltti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de önceki gün bir araçta meydana gelen patlamada en az 13 kişi yaşamını yitirdi. 20'den fazla kişinin de yaralandığı Kızıl Kale bölgesindeki patlama sonrasında başkentte terör yasası yürürlüğe girdi.

Patlama, şehrin en ünlü Babür dönemi anıtlarından biri olan Kızıl Kale'ye (Lal Quila) hizmet veren metro istasyonunun girişine yakın bir trafik lambasında gerçekleşti. 1546'da İmparator Şah Cihan tarafından inşa ettirilen Kızıl Kale, Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun 15 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetimine son verilmesiyle Bağımsızlık Günü konuşmasını yaptığı yer olması nedeniyle sembolik bir önemde sahip.

MODİ’DEN SERT SÖZLER

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, "Bu işin failleri bağışlanmayacak ve tüm sorumlular adalet önüne çıkarılacak" dedi. Bhutan'a iki günlük ziyarette bulunan Modi, soruşturma ekipleriyle temas halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.

İngiltere ve ABD Hindistan'a seyahat uyarısında bulundu. Her iki ülke de vatandaşlarından Kızıl Kale ve Çandni Chowk gibi etkilenen bölgelerden uzak durmalarını, kalabalıklardan kaçınmalarını ve turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerde tetikte olmalarını istedi.

DAKKA'DA 11 SALDIRI

Bangladeş'in başkenti Dakka'da da 11 farklı noktaya el yapımı bombalarla saldırılar düzenlendi. Dakka'nın farklı bölgelerinde, toplu taşıma ve dini kurumlar da dahil çeşitli hedeflere düzenlenen saldırılar kentte paniğe neden oldu.

İlk patlama, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldi. Polis, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını aktardı.

Ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Dakka'da kamu kurumlarının çevresinde toplanmak yasaklandı. Yetkililer, saldırılara karışanların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.

İSLAMABAD DA KARIŞTI

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı paylaşımda, intihar saldırısını şiddetle kınadı. Zerdari, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

AFGANİSTAN'DAN BİR MESAJ

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf da yaptığı açıklamada, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli" ifadelerine yer verdi. Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumladı. Asıf, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir" ifadesini kullandı.