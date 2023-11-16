Hint-Pasifik ülkeleri tedarik zinciri, temiz enerji ve yolsuzlukla mücadele konularında anlaştı

Hint-Pasifik ülkelerinin, ABD liderliğindeki "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF)" kapsamında, tedarik zinciri, temiz enerji ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin işbirliği yapma konusunda anlaşamaya vardığı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, IPEF Bakanlar Toplantısı'nın San Francisco'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

IPEF'in geçen sene başlatılmasının ardından yapıcı ve yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, San Francisco'daki toplantıda 14 IPEF ülkesinin, Tedarik Zinciri Anlaşmasını imzaladığı aktarıldı.

Açıklamada, Temiz Ekonomi Anlaşması ile Adil Ekonomi Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin ise önemli ölçüde sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu girişimin dört ayağından üçü olan tedarik zinciri, temiz ekonomi ve adil ekonomi konularında anlaşma sağlanırken, adil ve dayanıklı ticaret konusunda henüz anlaşmaya varılamadı.

- IPEF

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs 2022'de Japonya dahil 13 ülkeyle IPEF'i başlattıklarını duyurmuştu.

IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda, Brunei ve Fiji yer alıyor.

Biden, söz konusu inisiyatifin, ABD'nin tedarik zincirleri, dijital ticaret, temiz enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda, Asya ülkeleriyle daha yakın çalışmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.

Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına denk geliyor.