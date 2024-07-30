Hint-Pasifik’te Pekin’e karşı üçlü, dörtlü kıskaç

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ABD, Çin’e karşı Hint-Pasifik’te cephe hattını örmeye devam ediyor. ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya’dan oluşan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesi kapsamında Tokyo’da bir araya gelen Dışişleri ve Savunma Bakanları Çin’e gözdağı verdi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, burada Japon mevkidaşı Kamikava Yoko, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Görüşmelerde Hint-Pasifik bölgesinde Çin’e karşı işbirliğini güçlendirme girişimleri ele alındı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, "ABD-Japonya Güvenlik İstişare Komitesi" kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava ve Savunma Bakanı Kihara Minoru ile Tokyo’da bir araya geldi. Görüşmede bakanlar, Çin’in, "başkalarının zararına olacak şekilde kendi çıkarları için uluslararası düzeni yeniden şekillendirmeye çalıştığı" konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.