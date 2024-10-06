Hint şair Kerketta, Filistin'e destek için ABD işbirliğinde verilen ödülü reddetti

Hint yazar ve şair Jacinta Kerketta, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) işbirliği yapan eğitim kurumunun kendisine verdiği ödülü, Filistin'e destek için reddetti.

Kerketta, yaptığı açıklamada, "Room to Read India" adlı kurumun "Jirhul" adlı çocuk şiiri koleksiyonuyla kendisini "Genç Yazar" ödülüne layık gördüğünü belirtti.

Filistin'de binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve "yetişkinlerin çocuklara daha iyi bir dünya sağlayamadığını" ifade eden Kerketta, kurumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile işbirliği nedeniyle verilen ödülü reddettiğini söyledi.

Kerketta, "Bir şair olarak, Filistinli çocuklar, kadınlar ve kurbanlarla dayanışmamı göstermek istiyorum." diye konuştu.