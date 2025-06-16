Hipersonik füze nedir? Hipersonik özellikleri neler, kaç km menzili var? Türkiye'nin hipersonik füzesi var mı?

Son yıllarda küresel savunma teknolojilerinde adeta devrim yaratan hipersonik füzeler, birçok ülkenin askeri gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Adını, ses hızının beş katı ve üzerine çıkabilen süratinden alan bu silah sistemleri, klasik balistik ve seyir füzelerinden oldukça farklı bir teknolojiyle donatılıyor. Peki, hipersonik füze nedir, teknik özellikleri nelerdir ve kaç kilometre menzile ulaşabilir? Ayrıca Türkiye, bu alanda nasıl bir konumda? İşte, hipersonik füzeler hakkında merak edilenler…

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, Mach 5 ve üzeri hızlara ulaşabilen (saniyede 1.7 km, saatte 6.200 km’den fazla) ileri düzey silah sistemleridir. Bu hız, onları hem tespit edilmesi zor hem de durdurulması neredeyse imkânsız bir konuma getiriyor. Hipersonik füzeler, genellikle iki ana kategoriye ayrılıyor: Hipersonik Seyir Füzeleri (HCM) ve Hipersonik Kinetik Planörler (HGV). Her ikisi de düşman radarlarını aşarak ani ve noktasal hedef imha kabiliyeti sunuyor.

HİPERSONİK FÜZELERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu füzelerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüksek hızın yanı sıra manevra kabiliyeti. Diğer balistik füzeler gibi sabit bir yörüngede değil, hedefe yaklaşırken manevra yaparak savunma sistemlerini şaşırtabiliyorlar. Ayrıca, alçak irtifada seyredebildikleri için radar tespiti zorlaşıyor. Bu da savunma sistemlerinin reaksiyon süresini ciddi ölçüde azaltıyor. Hipersonik füzeler nükleer ya da konvansiyonel başlık taşıyabiliyor ve genellikle 1.000 ila 5.000 kilometre menzile sahip oluyor.

TÜRKİYE’NİN HİPERSONİK FÜZESİ VAR MI?

Türkiye, savunma sanayii yatırımları kapsamında hipersonik füze teknolojileri üzerine çalışmalar yürütüyor. TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve ASELSAN gibi kurumlar bu alanda Ar-Ge projelerine ağırlık vermiş durumda. Henüz envanterde aktif olarak kullanılan bir hipersonik füze bulunmasa da, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre hipersonik test platformları ve süpersonik seyir füzeleri geliştirme sürecinde önemli aşamalar kaydedildi.