Hipokondri (hastalık hastalığı) nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nedir?

Hipokondri, yani halk arasında bilinen adıyla hastalık hastalığı, kişinin ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dair aşırı endişe duymasıdır. Tıbbi testler normal sonuç verse bile, kişi kendisinde ölümcül veya kronik bir hastalık olduğunu düşünebilir.

Bu psikolojik rahatsızlık, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve gereksiz tıbbi testler, sık doktor ziyaretleri gibi davranışlara yol açabilir.

HİPOKONDRİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipokondri olan kişiler, vücutlarındaki en küçük değişiklikleri bile ciddi bir hastalık belirtisi olarak yorumlayabilirler. En yaygın belirtiler şunlardır:

Sürekli olarak hasta olduğuna inanma (doktor aksi yönde bilgi verse bile).

Bedenindeki normal belirtileri abartma (örneğin, hafif bir baş ağrısını beyin tümörü sanmak).

Sürekli olarak doktor kontrolüne gitme veya tam tersi doktora gitmekten kaçınma.

İnternette hastalık araştırma takıntısı (Siberkondri).

Test sonuçlarının doğru çıkmadığını düşünme ve farklı doktorlara gitme.

Çevresindeki insanları sürekli olarak sağlığı hakkında bilgilendirme veya onlardan güvence isteme.

HİPOKONDRİ NEDEN OLUR?

Hipokondrinin gelişmesinde birçok psikolojik ve çevresel faktör etkili olabilir. İşte bazı yaygın nedenler:

1- Travmatik Sağlık Deneyimleri

Çocuklukta veya geçmişte yaşanan ciddi bir hastalık deneyimi.Ailede birinin ciddi bir hastalık geçirmiş olması.

2- Kaygı ve Stres Bozuklukları

Yoğun stres, anksiyete bozuklukları ve depresyon.

3- Bilgi Kirliliği ve İnternet Kullanımı

İnternette hastalık belirtilerini araştırma (siberkondri) ve yanlış bilgiler edinme.

4- Genetik Faktörler

Aile üyelerinde benzer psikolojik rahatsızlıklar bulunması.

HİPOKONDRİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Hipokondri her yaş grubunda görülebilir ancak genellikle:

20-40 yaş arasındaki bireylerde daha yaygındır.

Daha önce sağlık travması yaşamış kişilerde sık görülür.

Mükemmeliyetçi ve kaygılı bireylerde daha yaygındır.

HİPOKONDRİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Hipokondri, tedavi edilebilir bir psikolojik rahatsızlıktır. İşte en yaygın tedavi yöntemleri:

1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bu terapi yöntemi, kişinin sağlık kaygılarını kontrol altına almasına yardımcı olur. Düşünce kalıplarını değiştirerek, hastalık korkularının azalmasını sağlar.

2- İlaç Tedavisi

Anksiyete ve depresyon için kullanılan ilaçlar, hipokondri semptomlarını hafifletebilir.Ancak ilaç tedavisi mutlaka bir psikiyatrist kontrolünde yapılmalıdır.

3- Bilgi Kirliliğinden Kaçınma

İnternette hastalık araştırma alışkanlığından uzak durmak çok önemlidir.Güvenilir kaynaklardan bilgi almak ve doktor tavsiyelerine uymak gereklidir.

4. Stres Yönetimi ve Rahatlama Teknikleri

Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri, stres seviyesini azaltarak hastalık kaygısını kontrol etmeye yardımcı olabilir.

HİPOKONDRİ İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Hipokondri belirtileriyle mücadele etmek için şu adımlar izlenebilir:

Bedeninizdeki normal değişikliklerin farkında olun, ancak abartılı yorumlamaktan kaçının.

Doktorunuzun önerilerine güvenin ve gereksiz testlerden kaçının.

Kendi kendinize teşhis koymaktan vazgeçin.

Kaygınızı azaltmak için bir psikolog veya psikiyatristten destek alın.

Hipokondri, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir rahatsızlıktır. Ancak, doğru tedavi ve bilinçli yaklaşımla kontrol altına alınabilir. Eğer siz de sürekli hastalık kaygısı yaşıyorsanız, bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz.