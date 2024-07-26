Hipospadias rahatsızlığı olan çocuklar için uyarı: Sünnet edilmemeliler

Halk arasında ‘peygamber sünneti’ olarak da bilinen hipospadias hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akbıyık, "Bu çocuklar cerrahi işlem öncesi sünnet edilmemelidir" dedi. Erken tanının önemine dikkat çeken Akbıyık, "Tedavi, hastanın durumuna göre değişiklik gösterir; hafif vakalar genellikle tek bir operasyonla düzeltilirken, daha kompleks durumlar birden fazla cerrahi işlem gerektirebilir" diye konuştu.

Çocuklarda görülen hipospadias rahatsızlığının sıklıkla göz ardı edilen ve doğru anlaşılmayan bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Fatih Akbıyık, "Bu çocuklar cerrahi işlem öncesi sünnet edilmemelidir, sünnet derisi bu ameliyatlarda önemli bir kaynak. Bu işlem için en uygun zaman 6 ay ile 1,5 yaş arasıdır" dedi.

Prof. Dr. Fatih Akbıyık, halk arasında ‘peygamber sünneti’ olarak da bilinen hipospadias hastalığı hakkında bilgi verdi.

Akbıyık, hipospadiasın idrar deliğinin penisin ucunda değil, ön yüzünde anormal bir yerde bulunduğu doğuştan bir sağlık sorunu olduğunu kaydederek, "Bu rahatsızlık, penisin eğriliği ile de ilişkilendirilir ve genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Hipospadiasın kesin nedenleri bilinmese de genetik yatkınlık ve çevresel faktörler etkili olabilir" diye konuştu.

‘ERKEN TANI ÖNEM TAŞIYOR’

Akbıyık, tedavi yöntemleri ile ilgili, "Tedavi, hastanın durumuna göre değişiklik gösterir; hafif vakalar genellikle tek bir operasyonla düzeltilirken, daha kompleks durumlar birden fazla cerrahi işlem gerektirebilir. Amacımız, fonksiyonel ve estetik açıdan iyileştirilmiş bir durum sağlamak. Erken tanı ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan müdahalelerle, çocuklarımızın gelecekte karşılaşabileceği problemleri en aza indirgemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE SÜNNET YAPILMAMALI"

Cerrahi düzeltme operasyonuna dikkari çeken Dr. Akbıyık, "Bu çocuklar cerrahi işlem öncesi sünnet edilmemelidir, sünnet derisi bu ameliyatlarda önemli bir kaynak" dedi.

Hipospadiasın çocuk sağlığı alanında zaman zaman göz ardı edilen ve doğru anlaşılmayan bir durum olarak kaldığını kaydeden Prof. Dr. Fatih Akbıyık, ameliyat için en uygun yaş aralığının önemine dikkat çekerek, "Biz bu ameliyatları 6’ncı aydan itibaren yapıyoruz. Eğer ağır anomalisi varsa ve birden fazla-aşamalı ameliyat gerekirse de hedefimiz 1,5 yaş civarında ameliyatları tamamlamış olmak. Bu dönemde yapılan cerrahi, çocukların iyileşme sürecini kolaylaştırır ve psikolojik açıdan travma yaratmaz. Öte yandan yaptığımız bilimsel çalışmalar ileri yaşlarda komplikasyon oranlarının arttığını göstermiştir. Bu nedenle, ebeveynlerin mümkün olduğunca erken deneyimli bir cerraha baş vurmaları önemlidir" diye konuştu.