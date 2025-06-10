Hira Tekindor ve Medea'nın çocuk oyuncuları aynı sahnede ödül alacak

Hira Tekindor ve Medea'nın çocuk oyuncuları aynı sahnede ödül alacak.

12.Uluslararası Yeni Tiyatro & Yeni Sinema Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri açıklandı. Tiyatro ve sinema dünyasının nabzını tutan ödüllerin sektöre akademik açıdan katkısı büyük.

Bu yıl bir ilke imza atan genç yönetmen Hira Tekindor, yenilikçi Medea yorumu ile dikkat çekti.

Gecede 'Yarının Tiyatrosu Yönetmenlik Özel Ödülü' alacak olan Tekindor, oyunda başarı sergileyen çocuk oyunculara Abdullah Burak Kaya, Ayaz Çoban, Ayaz Gülşen ve Tarık Sarıyar’a 'Umut Vaat Eden Oyuncu' ödülü takdim edecek.

Tören 20 Haziran Cuma akşamı ünlü oyuncuların ve sanat dünyasından önemli isimlerin de katılımıyla Mecidiyeköy Büyük Sahne'de gerçekleşecek.