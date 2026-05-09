Hiranur Aygar cinayeti davası: Bir kişiye müebbet hapis cezası

Mersin’de, arkadaşlarının aracında ruhsatsız ateşli silahla vurularak hayatını kaybeden Hiranur Aygar’ın (16) ölümüyle ilgili davanın karar duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, sanık Hüseyin Arda Ş.’yi (19) çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayet sırasında araçta bulunan Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklaması geri bırakıldı. İki sanık da tahliye edildi.

Duruşmaya, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir ve baro üyesi avukatların yanı sıra, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, dernek temsilcileri, Kadın Dayanışma Komitesi, Hiranur’un ailesi ve arkadaşları katıldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"8 Aylık mücadelenin son günü ama aslında başka bir mücadelenin başlangıcı. Bugün maalesef vicdanları rahatlatan, adaletin yerini bulduğunu söyleyeceğimiz bir karar alamadık. Sanık Hüseyin, olası kasttan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 2 sanıkda suç delillerini gizleme suçundan sadece 4 aylık ceza aldı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle bugün tahliye edilecekler. Karar sadece basit bir ceza mahkemesi kararı değil, çocuklarını koruyamayan, bu ülkenin adaletinin temelden sarsıldığının da ilanıdır aslında. Ruhsatsız silahların bakkaldan ekmek gibi alındığı bir ülkede çocuklarını koruyamayan bir düzene karşı isyan için bir araya geldik. Elbette bu karara itiraz edeceğiz. Bu kararı kabul etmeyeceğiz. Çocukların korunması için ve ölmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz."

"KARAR TATMİN ETMEDİ"

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, "Maalesef bugün verilen karar, öncelikle adalet ve hukukun üstünlüğü yönünden bizleri tatmin etmedi. Vicdanları da rahatlatmadı. Biz, çocuklarımızın ölmemesi için kadına yönelik şiddetin son bulması için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Dosyanın hem İstinaf hem de Yargıtay aşamasında takipçisi olacağız ve adaletin tesisi için Mersin Barosu avukatları olarak gereğini yerine getireceğiz" diye konuştu.