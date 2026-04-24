Hiranur cinayetinde yeni aşama: Sadece bir sanık kasten öldürme suçundan yargılanacak

Abidin YAĞMUR

Mersin’de ateşli silahla vurularak öldürülen Hiranur Aygar’ın (16) ölümüyle ilgili davanın dördüncü duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcılık, cinayetin gerçekleştiği araçta olan ve cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 3 sanıktan sadece biri hakkında kasten öldürme suçundan ceza talep ederken diğer 2 sanık hakkında delillerin karartılması suçundan ceza verilmesini talep etti. Avukatlar, mütaalaya tepki göstererek 3 sanığın da kasten öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

Duruşmaya Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, Baro Başkan Yardımcısı Av. Kazım Yüksel, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Duygu Akat Özkale, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, dernek temsilcileri, Mersin Kadın Dayanışma Komitesi ve Hiranur’un ailesi ve arkadaşları katıldı.

Sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) tutuklu bulundukları cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcılık mütalaasını açıkladı ve sanıklardan Hüseyin Arda Ş. hakkında kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan ceza verilmesini, Mustafa Z. ve Nazmi Ç. hakkında ise delilleri karartma suçundan ceza verilmesini talep etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs 2026 tarhine erteledi.

“SANKİ DELİLLER HİÇ YOKMUŞ GİBİ MÜTALAA VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ile Mersin Kadın Dayanışma Komitesi gönüllü Avukatı Derya Demir duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada gerçeklerin açığa çıkması için toplanan tüm delillerin savcılık tarafından göz ardı edilerek mütalaanın açıklandığını söyledi.

Demir, “Savcı mütalaasında iki sanık hakkında sadece delilleri karartmak suçundan ceza istedi. Aslında iddianameyi tekrar etti. Bizler iddianameye karşı, iddianamesinin açıklandığı günden itibaren bir mücadele başlatmıştık. Sanıkların beyanlarının doğru olmadığını, cinayetin sanıkların iddia ettiği yerde işlenmediğini, parmak izinden atış ardına kadar tüm dosyadaki teknik ve bilimsel verilerin, sanık beyanlarıyla çeliştiğini hep söyledik. Dolayısıyla kovuşturma aşamasında, dava devam ederken toplanan delillerin varlığına rağmen, sanki o deliller hiç yokmuş gibi mütalaa verilmesini kabul etmiyoruz. Maalesef ülkemizdeki bu cezasızlık hali yargılamaların bu şekilde devam etmesinin sonucu olarak devam ediyor. Her geçen gün yeni bir kadın cinayeti, yeni bir çocuk istismarı ve başka kötü haberlerle uyanıyoruz. Bunun mücadelesini biz avukatlar, mağdur yakınları sürdürürken de hiç pes etmiyoruz. Kamuoyunun desteğini hep yanımızda hissediyoruz. Biz elbette bu mütalaayı kabul etmeyeceğiz ve buna uzun bir dilekçeyle itiraz edeceğiz. Sevindirici bir haber; üç sanığın tutukluluk halinin devam etmesi. Sanıkların doğru söylemediğinin kanıtlandığı bu davada en büyük zorluk, başından beri söylediğimiz gibi soruşturma aşamasındaki yetersizlikti. Tüm kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi canımızı yakan toplumsal düzene ilişkin sorunlarda savcılık makamı jet hızıyla gizlilik kararı alıyor ve bu gizlilik kararının da gerçekten sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ADALETİN VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Duruşma sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir “Hiranur davasında adaletin sağlanması adına Mersin Barosu’nun üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğini, çocuklara yönelik istismar ve kadına yönelik şiddet olaylarında biz avukatlar yılmadan adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

“TEMEL DELİLLERİN DOSYAYA GİRMEMİŞ OLMASI, ADALETİN TECELLİSİNİ ZORLAŞTIRMAKTADIR”

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Duygu Akat Özkale, “ Mersin Barosu olarak müdahillik talebimiz mahkemece kabul edilmemiş olsa da çocukların üstün yararı için gözlemci sıfatıyla davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Ancak maddi gerçeği aydınlatacak olan HTS kayıtları ve baz verileri gibi temel delillerin hâlâ dosyaya tam olarak girmemiş olması, adaletin tecellisini zorlaştırmaktadır. Soruşturma aşamasındaki eksiklikler giderilmeden sağlıklı bir karara varılması mümkün değildir. Bugün mahkeme salonunda bir kez daha gördük ki; bir çocuğun yaşamı, sonu ölümle biten ve adına şaka denilen savunmalarla basitleştirilmeye çalışılmaktadır. Hiçbir ateşli silah şaka unsuru kabul edilemez; hiçbir çocuk, fiilin vahametini örtbas etmeye yönelik bu tür savunmaların öznesi yapılamaz. Bireysel silahlanmanın ulaştığı boyut, çocuklarımızın yaşam hakkı önündeki en büyük tehdittir” dedi.

“TOPLUMSAL ADALET DUYGUSU KORUNMALI”

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi Av. Türkan Özüm Öz, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin cezasız kalmaması, toplumsal adalet duygusunun korunması açısından hayati önemdedir. Bu nedenle yürütülen yargılamaların, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hak ettikleri şekilde cezalandırılması amacıyla titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, diğer tüm şiddet dosyalarında olduğu gibi Hiranur Aygar davasının da Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” şeklinde konuştu.