Hiranur için adalet çağrısı

Abidin YAĞMUR

Mersin’de birlikte olduğu erkek tarafından başından ateşli silahla vurularak öldürülen Hira Aygar’ın (16) ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Aygar ailesinin yanı sıra Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Kadın Dayanışma Komiteleri de katıldı.

Duruşma öncesi Mersin Adliyesi önünde yapılan açıklamada Hiranur için adalet çağrısı yapıldı. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Duygu Akat Özkale, “Bir çocuğun daha hayatının karartılmasına sessiz kalmayacağız. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak, Hira Aygar’ın yargı sürecinin yakından takipçisi olacağımızı, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin her aşamasında mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi.

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Gülce Dida Çavdar ise, “Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kadınların değil, tüm toplumun adalet, eşitlik ve demokrasi sınavıdır” şeklinde konuştu.

“İKTİDARIN İÇİŞLERİ BAKANI DA SUÇLUDUR”

Soruşturma sürecine ve hazırlanan iddianameye ilişkin açıklamada bulunan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Gönüllü Avukatı Derya Demir, şunları söyledi:

“Bugün burada herhangi bir duruşma için değil, 16 yaşında bir kız çocuğunun, Hiraunur’un ruhsatsız silahla öldürülmesinin hesabını sormak için toplandık. Ruhsatsız silahların, bireysel silahlanmanın bu kadar yaygın olduğu bir ülkede istatistikler, sanki bile isteye bu kadın ve çocuk cinayetlerinin devamı isteniyor. Silahlar korunuyor ama kadınlar, çocuklar korunmuyor, failler cesaretleniyor. Kız çocukları savunmasız bırakılıyor. Hiranur’un öldürülmesi, yalnızca bir bireysel suç değildir. Bireysel silahlanmayı önlemeyen siyasi iktidarın İçişleri Bakanının da suçudur. Bir yaşam hakkı ihlali devlet tarafından korunması gereken bir yaşam hakkı bilerek korunmamıştır."

“ETKİLİ SORUŞTURMA HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Demir, “Duruşmada, maalesef etkili soruşturma hakkının ihlal edildiği bir soruşturma sürecinden sonra en azından yargılamanın düzgün yapılmasını sağlamak için her an her şekilde hesap soracağız. Dosyada gizlilik kararı alındığı için maalesef soruşturma aşamasında hiçbir dosyada etkili olamadık. Soruşturma çok kısa sürdü ve toplanması gereken birçok delil toplanmadan bugün dava açıldı. Bugün yargılanan üç sanıktan sadece bir tanesi cinayetten yargılanıyor. Diğer ikisi dosyada çok somut delil olmasına rağmen, kuvvetli suçlu olmasına rağmen sadece suç delillerini karartmaktan yargılanıyor. Duruşmada bunun da hesabını soracağız” diye konuştu.

Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir de “Mersin Barosu olarak suçluların en ağır cezayı alması için söz konusu davanın sonuna takipçisi olacağız” dedi.

Mahkeme heyeti tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesine, delillerin ve sanıkların HTS kayıtlarının toplanasına karar verdi.

Duruşma 6 Şubat 2025 saat 10.00’a ertelendi.