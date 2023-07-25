Hırdavat yüklü kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi

Samsun’da seyir halinde olan kamyonetin kasasında bulunan hırdavat malzemeleri bir anda yanmaya başladı.

Alevlerin büyümesi sonucunda kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı Selyeri mevkii viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetin sürücüsü seyir halindeyken birden araca yüklü olan hırdavat malzemelerinin yandığını gördü.

Yanan plastik malzemeler ile metal eşyalara ilk müdahaleye aracın sürücüsü yaptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangını söndürürken, araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangın ile ilgili inceleme başlattı.