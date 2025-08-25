Hıristiyan Sosyal Birlik Parti Lideri Markus Söder döner markası oldu; “Söder Kebab” adıyla tescillendi

Almanya koalisyon hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera eyalet başbakanı Markus Söder’in döner sevgisi artık resmi olarak marka haline geldi. Alman Patent ve Marka Ofisi’ne yapılan başvurular sonucunda “Söder Kebab” ifadesi ile Söder’in dönerci olarak resmedildiği kırmızı logolu tasarım tescillendi.

Marka hakları doğrudan Söder’e değil liderliğini yaptığı CSU’ya ait. CSU partiside, markanın kullanım lisansını “BAVARIA Werbe- und Wirtschaftsdienste GmbH” adlı iştirakine devretti. CSU’nun çevrim içi mağazasında “Söder Kebab” logolu tişörtler 19,99 avro, hoodieler ise 35,99 avrodan satışa sunuldu. Tanıtımda ürünler, “fetikli Söder Kebab baskısıyla gerçek bir göz alıcı” olarak pazarlanıyor.

Marka tescili sadece tekstil ürünleriyle sınırlı kalmadı. Dönerin ana malzemeleri olan et, süt ürünleri ve ekmeklerin yanı sıra broşür, afiş ve sticker gibi basılı materyalleri de kapsıyor. Bu nedenle gelecekte “Söder Kebab” menüsünün piyasaya çıkması ihtimali de gündeme geldi.

KONGREDE SÖDER KEBAB SATILMIŞTI

Söder’in döner merakı daha önce de dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıl CSU parti kongresinde açılan “Söder Kebab” standında 3 avroya “özel CSU döneri” satılmış, ayrıca 500 bin takipçiye ulaşmasını kutlamak için 500 tişört dağıtılmıştı. Nürnberg’deki Mevlana isimli Türk restoranında 40 hayranıyla birlikte döner yemesi de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Markus Söder’in yemek ile döner kebab yemeye geldiği Mevlana Restoran’ın sahibi Ahmet ve eşi Nesrin Can’da Söder Kebab’ın tesciline ilişkin yaptığı açıklamada, “Bavyera Başbakanı’nın döner sevgisi bizi memnun etti. Söder Kebab markasının resmileşmesi olumlu bir gelişme. Eğer kendisi izin verirse, restoranımızda sattığımız üç döner çeşidinden birini ‘Söder Kebab’ adıyla satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.