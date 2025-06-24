Hirschman Şiir Ödülü İlhan Sam Çomak'a verilecek

Dünyaca ünlü Amerikalı şair, çevirmen ve aktivist Jack Hirschman adına verilen Jack Hirschman Uluslararası Şiir Ödülü bu akşam İstanbul Beyoğlu'ndaki Aynalı Geçit'te yer alan Bağlam Yayınları Salonu'nda şair İlhan Sami Çomak'a verilecek.

Ödül; her yıl adalet, barış, özgürlük ve insan onuru gibi evrensel değerleri şiirlerinde yansıtan ve olağanüstü eserleriyle öne çıkan bir şairi onurlandırmayı amaçlıyor.

Bu yıl Francis Combes, Agneta Falk Hirschman ve Halmosi Sándor gibi önemli isimlerden oluşan Jack Hirschman Şiir Ödülü jürisi, finale kalan üç şair arasından İlhan Sami Çomak'ı seçti.

Jüri, Çomak’ın 30 yıl boyunca cezaevinde yazdığı şiirlerdeki evrensel insanlık mesajını, direnç ruhunu ve sanatsal derinliği ödüle layık gördü.

Yarın (25 Haziran Çarşamba) saat 18.00'de gerçekleştirilecek törenle şiirin sınırları aşan gücü ve insan onuruyla kurduğu bağ bir kez daha vurgulanacak.