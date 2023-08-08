Hırsızların hedefi bu defa piknikçiler oldu

Diyarbakır’da pikniğe giden vatandaşlar, hırsızların hedefi oldu. Güvenlik kameralarının olmadığı noktaları belirleyen kişi ya da kişilerin, 16 aracı soymaya çalıştığı, bazı araçlardan hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Olay, pazar günü saat 18.30 sıralarında Eğil ilçesi Yatır köyü civarındaki piknik alanında meydana geldi. Piknik alanının üst tarafında park edilen 16 araç, güvenlik kamerasının olmadığını fırsat bilen kişi ya da kişiler tarafından soyulmaya çalışıldı. Aynı zamanda piknikçilerin piknik alanında olduğunu gören hırsızlar, 16 aracın hepsine girmeye çalıştı. Hırsızlar, bu araçlardan 3 tanesini açarak, içinde bulunan para, pantolon ve cüzdanı çaldılar.

Pikniklerini yaptıktan sonra araçlarına binmek isterken durumu fark eden vatandaşlardan kimi arabalarının hırsızlar tarafından soyulduğunu, kimi de hırsızların camdaki parmak izlerinden kapıların zorlandığını anladı.

Araçlarının soyulduğunu fark eden mağdurlardan Yusuf Varol (22) durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin de bölgeye geldiğini dile getiren Varol, “Eğil ilçesine bağlı Yatır köyü (Şövalye) temiz bir yer olduğu için arkadaşlarımızla 2 gün önce piknik yapma amaçlı gittik. Sabah 07.00 sıralarında oraya vardık. Akşam saat 18.30 sıralarında araçlarımızı park ettiğimiz yere çıktığımızda baktık ki aracımızın camı kırılmış. Sadece bizim araç orada yoktu. Yaklaşık 16 araç vardı. Sadece bizim aracın camı kırılmıştı ama diğer araçlara da hırsızlar tarafından müdahale edilmişti. Araç camının kırıldığını gördüğümüzde hiçbir şeye karışmadan direkt jandarma personellerine haber verdik. Bulunduğumuz konum uzak olduğu için jandarma ekipleri yarım saate kadar geldi. Kendileri de durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. Akşam saat 22.00 sıralarında olay yeri inceleme ekipleri de gelince parmak izlerini falan hepsini aldı. Daha sonra karakola gidip ifade verdik” dedi.



Araç içerisinden pantolon bile çalınmış

34 ZB 5631 plakalı aracının camının taşla kırılıp soyulduğunu ifade eden Varol, “Biz piknik yerinden araçlarımızı park ettiğimiz yere çıktığımızda bütün araçları görebiliyorduk. Bizim aracın camı kırıldığı için diğer araçlara da baktık. Başka bir aracın şoförü otomobilini kilitlemeyi unutunca hırsızlar onun direkt kapısını açmıştı. Hırsız o araçta bulunan pantolon, kimlik, nakit para ne varsa hepsini götürmüştü. Farklı bir aracın içerisinde de nakit parayı gören hırsız camını zorlamaya çalışmış açamayınca eldekilerle yetinip vazgeçmiş. Bizim aracın camını da taşla kırıp hırsızlık yapmış” diye konuştu.

Köylülerin kendilerine daha önce de bu tür hırsızlık vakalarının çok yaşandığını söylediğini belirten Varol, “Olay yeri inceleme ekipleri geldiğinde sadece bizim araç vardı. Diğer araçlarda maddi hasar söz konusu olmadığı için onlar bizden daha önce gitmişti. Yoksa biz de giden parayı göz ardı edip şehre dönerdik. Bu olay köylülerin dediğine göre önceden de oluyormuş. Biz ilk mağdur değiliz. Bu tür olayların devam etmemesi için lütfen yetkililer bir çözüm bulsun” ifadelerine yer verdi.