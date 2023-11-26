Hırsızların zarar verdiği aracı tamir için bıraktığı servisten çalındı

İzmir'de cipini, camı kırılarak dikiz aynası ve multimedya sistemi çalındığı için yetkili servise veren kişi, polisin telefonuyla aracının çalındığını ve Buca'da terk edildiğini öğrenince şikayetçi oldu.

İzmir'de yaşayan Yaşar Kasaba'ya ait cipin ağustos ayında park halindeyken camı kırılarak multimedya sistemi ve dikiz aynası çalındı.

Aracını tamir için yetkili servise veren Kasaba, 6 Eylül'de polisin kendisini aramasıyla aracının çalındığını ve Buca'da terk edildiğini öğrendi.

Yetkili servis görevlilerinin de cipin çalındığından haberinin olmadığını öğrenen Kasaba, olayda ihmali bulunduğu suçlamasıyla yetkili servis ve şüpheliden şikayetçi oldu.

Hırsızlık şüphelisi B.Ö, başka bir aracı çaldığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.

B.Ö'ye "binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından dava açıldı.

Yetkili servis müdürü hakkında ise "güveni kötüye kullanma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek davada müşteki olarak yer alması kararlaştırıldı.