Hırsızlık suçlarından 16 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, birçok hırsızlık olaylarına karışan ve polis ekiplerince yakalanan 29 şüpheli şahıstan 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meydana gelen hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Ocak ayı içerisinde evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, hayvan hırsızlığı, konut dokunulmazlığının ihlali, açıktan hırsızlık gibi 31 farklı olayla ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri olayların yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarını saniye saniye izledi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayları gerçekleştiren 29 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı zamanda şahısların adreslerinde ise çalıntı 1 adet cep telefonu, 1 adet dron, 7 adet motosiklet, 69 adet makyaj malzemesi, 14 bin 500 TL para, 6 adet güvenlik kamerası ve 1 adet klima ele geçirdi.

Çalıntı malzemeler yeniden sahiplerine teslim edilirken emniyette işlemleri tamamlanan 29 şahıs Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 29 şahıstan 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.