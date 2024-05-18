Hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakaladı

Afyonkarahisar’da hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme de Y.A., isimli şahsın binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl arandığı tespit edildi. Ardından şahıs düzenlenen operasyon ile Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.