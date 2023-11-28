Hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan A.Y., Ş.A. ve M.A. isimli şahısların peşine düştü.

Ekipler yaptıkları operasyonda şahısları yakaladı. Yakalanan Ş.A., M.A. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.Y. isimli şahıs ise tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili firari olan K.Y., isimli şahıs hakkında Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.