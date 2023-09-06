Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık suçu nedeniyle hakkında 10 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahsın yerini belirledi. Karaköprü ilçesine bağlı Kızılburç kırsal Mahallesinde olduğu tespit edilen şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.