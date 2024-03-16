Hırsızlık suçundan aranan şahsın kimliğiyle oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bir kovalamacanın ardından çalıntı plakalı bir araç içerisinde 2 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan incelemeler sonucu yakalanan şüpheli şahısların, 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahısların çalıntı araçla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili olarak gerekli işlemler başlatıldı.