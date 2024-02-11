Hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü hastanede doğum yaptı

Denizli'de marketten içecek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede doğum yaptı.

Pamukkale ilçesinde bir market işletmecisi, iş yerinden alışveriş yapan bir kadının, dolaptan aldığı içecekleri çantasına koyup çaldığını öne sürerek güvenlik kamerası görüntüleriyle jandarmaya başvurdu.

Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bağlı ekiplerce yapılan araştırmada, şüphelinin Kamerun uyruklu düzensiz göçmen B.N.L. olduğu tespit edildi.

B.N.L, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, doğum yapmak üzere olduğu anlaşıldı.

Hastanenin doğumhane servisine alınan B.N.L, burada kız çocuk dünyaya getirdi.