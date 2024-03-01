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Hırsızlıktan 14 yıl 10 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 14:31
  • Giriş: 01.03.2024 14:31
  • Güncelleme: 01.03.2024 14:32
Kaynak: İHA
Hırsızlıktan 14 yıl 10 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.K.’nin saklandığı yeri tespit etti.

Gözaltına alınan K.K. Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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