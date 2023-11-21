Hırvat diplomat, casusluk yaptığı gerekçesiyle Sırbistan'dan sınır dışı edildi
Sırbistan, casusluk yaptığı gerekçesiyle Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Hrvoje Snajder'in sınır dışı edilmesine karar verdi.
Sırbistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ülkede casusluk yaptığına dair belgeler ortaya çıkan diplomat Snajder'in "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtildi.
Diplomatın kanıtlar ışığında ülkeden sınır dışı edildiği bildirilen açıklamada, Snajder'in görevi sırasında "diplomatik sınırları aştığı", bunların kabul edilemez olduğu kaydedildi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı da diplomatın sınır dışı edilme gerekçelerini reddederek, ikili ilişkilerin zarar görebileceği noktasında uyarıda bulundu.
Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçisi Hidajet Biscevic ise Hırvat medyasına, konuya ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.