Hırvat orta saha Ivan Rakitic, 37 yaşında futbolu bıraktı

Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Ivan Rakitic, futbolu bıraktı.

37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili futbol, hayatımın ilk gününden beri bir parçası oldun" notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

Futbolun hayatının büyük bir parçası olduğunu aktaran Rakitic, paylaşımında şunları kaydetti:

"Futbol, ​​bana hayal ettiğimden fazlasını verdin. Bana arkadaşlar, duygular, neşe, gözyaşları verdin. Bana bütün bir hayat verdin, her zaman gururla taşıyacağım bir hayat. Şimdi veda etme zamanım geldi. Çünkü senden uzaklaşsam bile, beni asla terk etmeyeceğini biliyorum."

Hırvatistan Milli Takımı'nda 106 kez forma giyip 15 gol kaydeden Rakitic, kariyeri boyunca Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04, Barcelona, Al-Shabab ve Hajduk Split'de görev aldı.

Barcelona'yla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve dört İspanya La Liga şampiyonluğu yaşayan Rakitic, Sevilla ile de iki UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı.