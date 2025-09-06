Hırvat stoper Hrvoje Smolcic, Kocaelispor’da

Kocaelispor, Eintracht Frankfurt’un Hırvat stoperi Hrvoje Smolcic’i kiraladı.

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor dış transfer son hamlelerini yapıyor. Stoper Mateusz Wieteska’nın ilk maçta çapraz bağlarının kopmasının ardından savunmacı hamlelerini hızlandıran Kocaelispor, kadrosuna Eintracht Frankfurt forması giyen Hırvat stoper Hrvoje Smolcic’i de kattı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bonservisi Eintracht Frankfurt’ta olan ve sol bek de oynayabilen 1.85’lik stoper Hrvoje Smolcic geçen sezon kiralık olarak LASK’ta forma giydi. Bundesliga’nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde de tecrübesi olan Smolcic, geçen sezon takımına 33 maçta 3 gol ve bir asist katkısı verdi.