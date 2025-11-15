Hırvatistan bir kez daha Dünya Kupası biletini kaptı
Hırvatistan sahasında hata yapmadı, 2026 Dünya Kupası biletini kaptı. Almanya–Slovakya finali nefesleri kesecek, Hollanda büyük avantajı cebine koydu. Avrupa elemelerinde heyecan zirvede.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9. hafta, kıta genelinde dev heyecana sahne oldu. A, G ve L gruplarında oynanan toplam 6 karşılaşma hem liderlik yarışını kızıştırdı hem de bazı ülkelerin Dünya Kupası hayalini şimdiden gerçeğe dönüştürdü.
Gecenin en büyük kazananı Hırvatistan oldu. L Grubu'nda Faroe Adaları’nı Zagreb’de 3-1’le geçen kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala liderliği garantileyip Dünya Kupası biletini cebine koydu. Modric ve arkadaşları böylece üç yıl sonra ABD-Kanada-Meksika ortaklığındaki büyük organizasyonda yerini ayırttı.
A Grubu’nda işler final havasına girdi. Galatasaraylı Leroy Sane’nin 11’de başladığı mücadelede Almanya, Lüksemburg’u deplasmanda 2-0 yenerek liderliği korudu.
Öte yandan Fenerbahçeli Milan Skriniar’ın formasını giydiği Slovakya, evinde Kuzey İrlanda’yı 1-0 geçti ve grupta ilk iki sırayı garantiledi. Artık gözler son haftaya çevrildi: Almanya ile Slovakya, 12’şer puanla karşı karşıya geliyor. Maç sadece lideri değil, doğrudan Dünya Kupası vizesini de belirleyecek.
G Grubu’nda Hollanda kritik bir adım attı. Polonya’nın sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalması, Turuncu-lale ekibine büyük avantaj sağladı. Polonya’da Fenerbahçeli Szymanski 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Dün alınan sonuçlar:
A Grubu
Lüksemburg-Almanya: 0-2
Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0
G Grubu
Finlandiya-Malta: 0-1
Polonya-Hollanda: 1-1
L Grubu
Cebelitarık-Karadağ: 1-2