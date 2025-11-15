Hırvatistan bir kez daha Dünya Kupası biletini kaptı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 9. hafta, kıta genelinde dev heyecana sahne oldu. A, G ve L gruplarında oynanan toplam 6 karşılaşma hem liderlik yarışını kızıştırdı hem de bazı ülkelerin Dünya Kupası hayalini şimdiden gerçeğe dönüştürdü.

Gecenin en büyük kazananı Hırvatistan oldu. L Grubu'nda Faroe Adaları’nı Zagreb’de 3-1’le geçen kırmızı-beyazlılar, bitime bir hafta kala liderliği garantileyip Dünya Kupası biletini cebine koydu. Modric ve arkadaşları böylece üç yıl sonra ABD-Kanada-Meksika ortaklığındaki büyük organizasyonda yerini ayırttı.

A Grubu’nda işler final havasına girdi. Galatasaraylı Leroy Sane’nin 11’de başladığı mücadelede Almanya, Lüksemburg’u deplasmanda 2-0 yenerek liderliği korudu.

Öte yandan Fenerbahçeli Milan Skriniar’ın formasını giydiği Slovakya, evinde Kuzey İrlanda’yı 1-0 geçti ve grupta ilk iki sırayı garantiledi. Artık gözler son haftaya çevrildi: Almanya ile Slovakya, 12’şer puanla karşı karşıya geliyor. Maç sadece lideri değil, doğrudan Dünya Kupası vizesini de belirleyecek.

G Grubu’nda Hollanda kritik bir adım attı. Polonya’nın sahasında Hollanda ile 1-1 berabere kalması, Turuncu-lale ekibine büyük avantaj sağladı. Polonya’da Fenerbahçeli Szymanski 13. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dün alınan sonuçlar:

A Grubu

Lüksemburg-Almanya: 0-2

Slovakya-Kuzey İrlanda: 1-0

G Grubu

Finlandiya-Malta: 0-1

Polonya-Hollanda: 1-1

L Grubu

Cebelitarık-Karadağ: 1-2