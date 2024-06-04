Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Brezilya'ya resmi ziyarette bulundu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Milanovic, başkent Brazilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'da, Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Lula da Silva, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sürecinde demokratlar arasında birlik çağrısında bulundu.

Lula da Silva, Latin Amerika ve Avrupa Birliği'nde (AB) aşırı sağın yol açtığı tehlikeye dikkati çekerek, "Politik aşırılıklardan dolayı bölgelerimiz tehdit altında. AB'de siyasi yenilenme süreci yaklaşıyor. Demokrasinin canlılığı bu dönemde oldukça önemli, totalitarizmi yenmek için tüm demokratların birliğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.