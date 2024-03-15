Hırvatistan'da genel seçim 17 Nisan'da yapılacak
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'da genel seçimin 17 Nisan Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin dün feshedilmesinin ardından genel seçim tarihinin belirlendiğini ve seçimin 17 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, 151 sandalyeli Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, yurt dışı temsilciliklerde 16-17 Nisan'da oy kullanılabileceği bildirildi.
AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'da 2020'de yapılan son genel seçimi, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) kazanmıştı.
Meclis'te dün yapılan oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullanmıştı.
Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.