Hırvatistan'da öğretmenler, "güvenli okul" talebiyle yürüyüş düzenledi

Hırvatistan'da Öğretmenler Sendikası, Preporod Sendikası ve Bağımsız Ortaöğretim Çalışanları Sendikası üyesi eğitimciler, başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehir merkezinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Eğitimciler, Zagreb'de 20 Aralık'ta bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği ve 1 öğretmen ile 5 öğrencinin yaralandığı olayı protesto etti.

Gösteriye katılanlar ellerinde "Biz ışık olmak istiyoruz, mum taşımak değil!", "Bir anne ağlıyorsa, tüm anneler ağlar", "Her şeyi aldınız, çocuklarımızı vermiyoruz!", "Sana yapılan saldırı terör, çocuklara yapılan ise kaza mı?", "Rahat koltuklar, kanlı okul sıraları" yazılı pankartlar taşıdı.

Okullardaki saldırılarda hayatını kaybedenler için mum yakılmasıyla sona eren eylemin, ülkenin farklı şehirlerinde de eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.