Hırvatistan'da Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı düştü: Pilot yaşamını yitirdi

Hırvatistan'da Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağıyla irtibat kesildi, pilotun durumu henüz bilinmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, görevli pilota ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Açıklamada "Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka havaalanında geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika havaalanına dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanına inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

YUMAKLI, PİLOTUN YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DUYURDU

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pilotun yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yumaklı'nın açıklaması şöyle:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."