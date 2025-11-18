Hırvatistan'da uçak kazasında yaşamını yitiren Pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren Pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Hırvatistan Rijeka Havaalanından 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanına geri dönüş yapan yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatı kesilmiş ve uçağın Senj kenti yakınlarında enkazına ulaşılmıştı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Türkiye'ye getirildi.

Bahar'ın naaşını taşıyan uçak saat 02.00 sularında Atatürk Havalimanına indi.

Havalimanında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler ve pilotun yakınları hazır bulundu.

Pilot Bahar'ın naaşı cenaze aracıyla adli tıp kurumuna götürüldü.

Bahar, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.