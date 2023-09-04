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Hırvatistan'dan Karadağ'a AB üyeliği yolunda destek

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 15:37
  • Giriş: 04.09.2023 15:37
  • Güncelleme: 04.09.2023 15:37
Kaynak: AA
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Hırvatistan'dan Karadağ'a AB üyeliği yolunda destek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Karadağ'ı Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda desteklediklerini söyledi.

Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Milanovic ile başkent Zagreb'de görüştü.

Milanovic ve Milatovic, yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ı AB yolunda desteklediklerini ifade eden Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, "Karadağ, genel anlamda önceki hükümetin yoluna devam etmelidir. Bu, AB yoludur. O yöne ilerlemelisiniz, biz de elimizden geldiğince yardım edeceğiz" ifadesini kullandı.

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