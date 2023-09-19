Hırvatistan, Ukrayna'dan tahıl ithal etmeyecek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'ın bir geçiş ülkesi olduğunu belirterek, Ukrayna'dan tahıl ithal etmeyeceklerini bildirdi.

Plenkovic, ülke basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'dan tahıl ithal etmemesi konusunda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı bakanların bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'ın, Ukrayna tahılı için yalnızca bir geçiş ülkesi olduğuna işaret eden Plenkovic, daha ucuz Ukrayna tahılını ithal etmeyeceklerini duyurdu.

Plenkovic, "Hırvatistan'ın tutumu ve arzusu, bizimkinden daha ucuz tahılın Ukrayna'dan ithal edileceği ve çiftçilerimizin sorun yaşayacağı bir ülke olmak değil, bir geçiş ülkesi olmaktır" ifadesini kullandı.