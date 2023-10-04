Hırvatistan’da plastik depolama alanında yangın
Kaynak: İHA
Hırvatistan’ın Osijek kentinde gece saatlerinde bir fabrikasının plastik depolama alanında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Hırvatistan’ın doğusundaki Osijek kentinde Drava International adlı şirkete ait plastik fabrikasında yerel saatle 00.40’ta yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler giderek büyüdü.
Açık alanda depolanan büyük miktardaki plastiğin yandığı, itfaiyecilerin yangına müdahalesinin zorlaştığı belirtildi. İki itfaiyecinin yaralandığı öğrenildi. Bölge sakinlerinden evde kalmaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.
İtfaiye teşkilatından Boris Banjan, "Sıcaklık inanılmaz ve korkunç. Ekipmanlarımız eriyor” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 50 itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.