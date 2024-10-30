Hırvatistan’daki Sovyet tankları Kiev’e verilecek

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Almanya ve Hırvatistan, Ukrayna’ya Hırvatistan’ın stoklarında bulunan Sovyet döneminden kalma 30 muharebe tankı ile 30 zırhlı personel taşıyıcı sağlamayı kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Berlin’de, Batı Balkanlar’daki durumu, Ukrayna’nın desteklenmesi ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu konularını ele aldı.

Pistorius ve Anusic, Almanya’nın maddi desteğiyle Hırvatistan’daki askeri araçların yanı sıra bunların yedek parçalarını ve mühimmatını Ukrayna’ya vermesi konusunda niyet mektubu imzaladı. Pistorius, Hırvatistan’ın ilk tankları bu yıl içinde Ukrayna’ya teslim edeceğini belirterek, “Ukrayna’yı desteklemek için vakit kaybetmememiz önemli” dedi.